A través de su canal de ‘mtmad’, la influencer ha hablado sobre su bajada de peso y ha mostrado su cambio físico con mucha ilusión. “Os voy a enseñar mi cuerpo para que veáis como estoy. No os asustéis, si estoy haciendo todo esto no es porque tenga un cuerpazo”, ha señalado mientras que ha enseñado detalladamente su cuerpo frente a la cámara.

Para terminar, Steisy ha recalcado que está muy orgullosa de haber perdido 16 kilos y ha asegurado que no ha sido nada fácil adelgazar tanto. “Al principio me costó mucho trabajo. He aprendido a controlar lo que como y de vez en cuando me salto la dieta. Ya estoy en mi peso ideal”, ha expresado la exconcursante de ‘Supervivientes’.