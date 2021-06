Susana Molina se sincera sobre su relación con Guille Valle

Lo primero que ha querido dejar claro la ex de Gonzalo Montoya es cuánto tiempo lleva saliendo con su nuevo novio. Tal y como ha confesado la propia Susana, su novio y ella salen juntos desde septiembre de 2020 , por lo que en tan solo tres meses celebrarán su primer aniversario de novios.

La que fuera también concursante de la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’ ha aclarado si su novio y ella viven de alquiler o si se han comprado una casa. Esta ha sido la respuesta de la murciana cuando uno de sus seguidores le ha preguntado por este tema: “La casa es alquilada. Me hace mucha ilusión comprar, tengo ganas y estoy buscando, pero por ahora no veo nada que me cuadre”.