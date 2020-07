Susana Molina abre las puertas de su casa y la enseña: "Quiero que todo esté a la perfección"

“Por fin puedo dar una buena noticia…después de todo el caos que he pasado esta cuarentena me parece la mejor noticia del mundo, y es que he firmado por fin el piso”, ha comenzado explicando la murciana con una sonrisa de oreja oreja. Susana ha compartido con sus seguidores todo el proceso y ha mostrado por primera vez algunas de las estancias del que será su nuevo hogar.

Así es la nueva casa de Susana Molina

La ganadora de 'GH' ha sido relacionada con Cepeda tras romper con su novio

“He pasa un año de no reconocerme, no me encontraba…quiero irme de este piso porque me trae esos malos recuerdos (…) poco a poco, vuelvo a ser yo”, se ha sincerado explicando los motivos por los que ha decidido mudarse y empezar de cero. Lo cierto es que desde que decidiera poner fin a su relación con Gonzalo Montoya en 'La isla de las tentaciones' la vida de Susana Molina ha dado un giro de 180º.