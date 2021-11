Susana Molina se somete a un cambio de look: "Ya estoy arrepentida"

La ganadora de 'Gran Hermano 14' ha mostrado su nuevo corte de pelo

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se ha arrepentido al instante de su cambio

Susana Molina se ha sumado a la nueva tendencia de esta temporada, sorprendiendo a sus seguidores al someterse a un cambio de look radical que no ha pasado desapercibido para nadie. La ganadora de 'Gran Hermano', que siempre ha tenido un estilo muy marcado con su melena castaña, ha decidido cambiar su imagen probando algo completamente nuevo para ella.

Con más de un millón de seguidores en su perfil oficial de Instagram, la que fuera participante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' no podía no compartir el proceso de esta transformación con ellos, que no pierden detalle de todas y cada una de las aventuras que conciernen a la murciana: desde su última y sorprendente experiencia religiosa, pasando por los planes más románticos con su novio o los problemas que está teniendo en casa a causa de la obra de un vecino.

Ahora, la influencer ha decidido sorprender a sus fans cortándose ella misma el pelo para renovar su imagen sometiéndose a un cambio de look radical. Y es que ha sido la primera vez que Susana Molina se ha atrevido a ponerse flequillo recto, que es la tendencia de esta temporada. Un cambio de lo más favorecedor que, sin embargo, no ha terminado de convencer a la exconcursante de la edición decimocuarta de 'GH'.

"Ya estoy arrepentida", ha anunciado la expareja de Gonzalo Montoya, que se ha quedado en shock al ver su imagen en el espejo. Aunque la murciana ha reconocido que se trata de un cambio de look de lo más estiloso y novedoso para ella, lo cierto es que no ha tardado en empezar a replantearse cómo va a ser ahora para ella el momento de secado de su pelo.

Tal y como ha explicado la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones', ella ya se ha acostumbrado a acicalarse yendo a tiro hecho. "Queda mono, pero yo estoy acostumbrada a salir de la ducha y no tener que hacerme nada. Ahora me voy a tener que secar el pelo y no sé cómo voy a llevar esto", ha reconocido la ganadora de 'Gran Hermano' mirándose al espejo y tratando de hacerse a la nueva imagen que refleja el espejo.

Por si todo esto fuera poco, al haber sido ella la valiente que se ha encargado de esta inesperada transformación, Susana ha sido víctima de algún que otro tijeretazo propio de su inexperiencia. "Como soy una bruta y me lo he hecho yo, me corté mal una de las patillas y ahora tengo que llevarla detrás de la oreja sujeta con una horquilla", se ha lamentado la ganadora de 'Gran Hermano' enseñando los 'daños' de su cabello.