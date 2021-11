Susana Molina vive una experiencia religiosa que le cambia la vida: "Me puse a llorar"

Susana Molina acaba de vivir un episodio que no olvidará jamás. La exconcursante de 'GH' ha acabado llorando después de tener una experiencia religiosa en la casa que comparte con su novio. Susana se ha quedado impresionada con lo vivido, tanto, que no ha podido evitar compartirlo con todos sus seguidores.

La desesperación invadió a la murciana por momentos, quien reconoce haber tenido que romper todo tipo de objetos para tratar de fabricar sin éxito un nuevo pomo. " Estuve durante una hora y media rompiendo cosas en el baño. Rompí cuchillas, unas pinzas de depilar… me puse vídeos en youtube, me estaba quedando sin batería…", dice mientras recuerda el angustioso momento que acaba de vivir.

" Pensé en llamar a un cerrajero , para que entrase abriendo la puerta de fuera y luego me sacase a mí del baño, porque llevaba más de una hora y media metida ahí. En estos momentos de desesperación y después de haberlo intentado unas 150 veces, me siento, muerta de frío y digo en voz alta. Ay, Dios mío, si existes ábreme la puerta ".

Es entonces cuando se produce el milagro. La ex de Gonzalo Montoya no tenía ninguna esperanza de que la puerta se abriese. Sin embargo, tras intentarlo una última vez, el pestillo cede liberándola. "Se abrió con una facilidad, como si alguien me hubiese abierto desde fuera. Como si alguien me hubiese abierto desde el otro lado", explica fascinada.