La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla por primera vez de la relación que tiene con su ex

Gonzalo Montoya y Susana Molina se conocieron en 'GH 14'

Su paso por la primera edición de 'La isla de las tentaciones' fue uno de los más comentados de su edición. La mediática ruptura de Susana Molina y Gonzalo Montoya continúa grabada en la memoria de los espectadores; situación que estos no dudan en recordar constantemente a la ganadora de 'GH 14' tanto por la calle como a través de sus redes sociales. Después de ser preguntada por su relación actual con Gonzalo, la murciana rompe su silencio y habla por primera vez sobre cómo se lleva con su ex.

La influencer ha rehecho su vida y vive feliz al lado de su nueva pareja. No obstante, el recuerdo de Gonzalo, a quien conociera durante su paso por la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, continúa muy presente.

Quizás el comportamiento del sevillano en las villas de República Dominicana no fuese el idóneo, sin embargo, Susana continúa guardándole cierto cariño y respeto. Por eso, la joven no tolera que se hable mal de él y ha pedido a sus 'followers' a través de su perfil de Instagram que dejen de acercarse a ella para insultarle.

"Esto es inédito, porque nunca contesto a estas preguntas, pero…", empieza diciendo en sus stories. "No voy a contestar a esta pregunta hoy tampoco", dice mientras se plantea si hacerlo o no y aprovecha la cuestión para dar paso a un tema que le molesta desde hace tiempo. "Bueno, sí. No me llevo mal, dejémoslo ahí", responde.

"Pero quiero aprovechar esta pregunta para decir que no me hacéis ningún favor, ni me caéis mejor, de hecho, me ponéis en una situación super incómoda, cuando me veis por la calle y me decís algo malo de mi expareja. También cuando me mandáis mensajes insultándolo", dice en tono serio mientras rompe una lanza a favor del polémico concursante de 'La última tentación'.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susana Molina (@susana_bicho90)

"De hecho, que hagáis todo esto me produce bastante rechazo. No sabéis en qué situación estoy yo con esa persona y si os puedo contestar con la misma poca vergüenza con la que vosotros me habláis a mí de él", añade molesta, aunque sin perder las formas ni la calma.