No lo ha hecho por modas, sino por amor hacia su pareja. Susana Molina está muy enamorada de su novio, Guille Valle, y no ha dudado en mostrarlo con un gesto del que está segura del que no se va a arrepentir. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se ha hecho un tatuaje en honor a él y no han tardado en llegarle las críticas.

Después de su ruptura con Gonzalo Montoya tras su experiencia en República Dominicana, el amor llamó de nuevo a la puerta de Susana molina. El responsable de que ella dejase a un lado sus reservas y no le importase desde entonces hacer declaraciones de amor en público se llama Guille Valle, uno de los veterinarios que trabaja en el centro de Madrid al que la influencer suele llevar a su mascota. Junto a él vive desde hace unos meses en una nube y ahora es cuando ha decidido dar un paso determinante para apostar por su relación.

A través de sus stories de Instagram ha elegido la exoncursante de 'GH' compartir este especial momento. Sin importarle si le llaman "loca" o "inconsciente" tal como le han dicho en redes por este atrevimiento, Susana Molina ha decidido hacerse un tatuaje, pero este no es uno cualquiera. Se trata de la inicial de su chico (que casualmente coincide también con la de su ex, Gonzalo Montoya) porque no tiene miedo a lo que pueda pasar y ella está viviendo feliz el momento. "No me voy a arrepentir de hacerlo", ha sido su rotunda respuesta frente a las críticas.

En concreto, la influencer ha decidido grabarse esta historia de amor en tinta detrás de la oreja. Una letra que la tatuadora le ha hecho en línea fina hasta plasmar a la perfección la letra inicial del nombre de su novio. "Me apetecía", ha mantenido Susana Molina, frente a todo lo que se ha dicho de su nuevo tatuaje e independientemente de lo que pase, ella ha añadido que cree en su relación y que está será "para toda la vida".

Esta pequeño tatuaje detrás de su oreja se une a los otros que ya tiene en su cuerpo. En total, son seis los tatuajes que luce en su piel, aunque hay uno que está tratando de eliminar, tal como ella misma confesase durante sus charlas en el confinamiento. "Lo elimino porque es enorme, no me pega nada y no me gusta", fueron sus palabras en las que no decía nada acerca de su significado.

Susana Molina y Guille Valle, seis meses llenos de amor