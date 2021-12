Susana Molina recibe una oleada de críticas tras hablar de salud mental: "Con eso no se juega"

"Algunos ya sabéis mi historia, el tiempo y los momentos que perdí por no ir antes a terapia. Acudí a muchos especialistas porque no entendía lo que me estaba pasando, nadie me habló de la salud mental y de la importancia de tener las herramientas para gestionar mis emociones", dice mientras reconoce que aún continúa "lidiando" con la ansiedad después de "siete años".

"Usar algo como la salud mental para vender algo me parece asqueroso. Una que te deja de seguir", "Con la salud mental no se juega. No todo vale, qué triste, Susana" o "Te hicieron una entrevista hace no mucho y dijiste que tú en particular no habías llegado a ir a terapia porque pudiste solucionarlo sola… no entiendo", son solo algunos de los cientos de ejemplos que pueden leerse en su perfil.