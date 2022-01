Sin embargo, no todo han sido felicitaciones para Susi tras anunciar su noticia de que se convertirá próximamente en madre. Su publicación ha sorprendido a sus seguidores quienes no han tardado en reaccionar y no todas las opiniones han sido tan buenas. "Menuda locura con 15 años", "ahora era tiempo de vivir y disfrutar como una adolescente", "qué poco escucháis los consejos de vuestros padres, ahora ya no hay marcha atrás", "enhorabuena, pero eres muy joven aún" son algunos de los comentarios que ha recibido la exconcursante de 'Los Gipsy Kings'.