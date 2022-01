Tania Medina ha vivido muchas cosas en muy poco tiempo. Recién mudada a Madrid y todavía poniendo en orden sus sentimientos, la exconcursante de ' La isla de las tentaciones ' ha querido sincerarse sobre cómo está a día de hoy su relación con Alejandro Nieto . La canaria lo ha hecho en exclusiva para su canal de mtmad que acaba de estrenar: 'Be Adventurer'.

A pesar de estar convencida de su decisión y de haber guardado durante semanas silencio, Tania Medina no ha querido dejar pasar esta oportunidad para revelar cómo se siente y qué siente en realidad por Alejandro , su pareja al entrar en 'La isla de las tentaciones'. Y es que tras entrar en juego Steven y poner en duda a la canaria mucho se ha dicho de este triángulo amoroso al respecto y ella misma ha querido abordar este punto tan mediático.

"Me siento muy perdida. He aprendido muchísimo porque yo soy una persona que si me equivoco, aprendo", ha querido matizar Tania acerca de los últimos episodios que ha vivido, sin dejarse vencer por el desánimo. De cara a toda la avalancha de comentarios que está recibiendo y al hecho de que se opine ahora sobre su vida de manera pública es algo a lo que se está acostumbrando y para lo que "está recibiendo ayuda" dado que su objetivo es buscar la "paz mental que tenía antes".