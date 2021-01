"Me he hecho el pelo yo sola. Me he puesto extensiones. Me ha quedado bastante guay porque tenía un pelo que daba pena. Me he teñido yo porque lo tenía castaño oscuro y me lo he puesto rojo", les ha explicado a sus fans, presumiendo orgullosa de su impresionante cambio físico. A pesar de que físicamente no es la misma a la que conocimos en 'Supervivientes', Tatiana Delgado sigue desprendiendo el carisma y la sencillez con la que conquistó a la audiencia hace nueve años.