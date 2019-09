Jorge Javier Vázquez advierte a Isa P tras la polémica con Isabel Pantoja: "Se está carbonizando ella solita"

"Lo principal: su candidez frente a la proverbial soberbia de su madre. Además, se deslizaban tales historias sobre su niñez en Cantora que parecían extraídas de un catálogo de los horrores", ha escrito Jorge, que opina que la estrategia de Chabelita ha sido "contribuir a fomentar la idea de que no está plenamente aceptada en el universo pantojil por su condición de adoptada", pues no recuerda ninguna ocasión -que las ha habido- en la que la recién estrenada cantante haya cortado de manera tajante "cualquier especulación sobre este asunto".

Jorge Javier advierte a Isa P. de que se le está acabando el cuento

A pesar de que Jorge se ha mantenido fiel a su opinión personal sobre Chabelita, ha aprovechado esta oportunidad para avisar a "la reina del hielo" de que puede que no se esté actuando de la mejor manera: "Yo me la creí siempre a pies juntillas. Me cayó bien desde el momento en el que la conocí, y me sigue cayendo muy bien, qué le vamos a hacer. Pero hay algo ya que está empezando a dejar de colar. Isa P. se está revelando como una niña caprichosa que no duda en arrasar lo que se le ponga por delante para satisfacer cualquiera de sus deseos", ha escrito el presentador.