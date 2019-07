Aneth 'Supervivientes' muestra su pasado irreconocible con 17 kilos más: "Esta era yo"

"Yo bajé 17 kilos y no fue en la isla. Esta era yo antes", ha escrito Aneth junto a unas imágenes en las que aparece completamente irreconocible. Como es lógico, la exconcursante del reality de supervivencia se muestra muy orgullosa de su esfuerzo y perseverancia, pues de no ser así este gran cambio no habría sido nunca posible. Además, Aneth ha reconocido sentirse mucho más saludable y con más seguridad en sí misma.