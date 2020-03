Yasmina responde a Oriana tras romper su amistad: "Muchos me estáis preguntando"

La respuesta de Yasmina 'MyHyV' al brutal ataque de Oriana

Oriana Marzoli llegó pisando más fuerte que nunca a su canal de ‘mtmad’ hace unos días y estalló contra Yasmina, a la que durante mucho tiempo ha considerado su mejor amiga. Ahora, su nueva enemiga y extronista de 'MyHyV' ha querido pronunciarse sobre el tema y ha lanzado un tajante mensaje en sus redes sociales.

Y es que, aprovechando el viaje de la extronista a Dubái, Yasmina quedó con Violeta y Aless Gibaja, enemigos íntimos de Oriana en la actualidad. Un encuentro que parece no haberle sentado muy bien y tras el cual acabó explotando en un vídeo de ‘mtmad’.

Parece que su amistad con la influencer no tiene solución, y prueba de ello son las palabras de la venezolana. Así se dirigía a ella en el vídeo en cuestión, en el que también hablaba de sus otros enemigos. “Amargada y traidora, qué cutre, has quedado como lo que eres. No tengo nada que hablar contigo, de hecho ni te he pedido una explicación”, comenzaba.

La cosa no quedaba ahí y la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ le decía que se ha puesto la palabra traidora en la frente ella sola. “Prepárate porque los que te crees que son tus amigos ahora saben que lo que me has hecho a mí es horrible. Tendrán bastante cuidado contigo y van a ser bastante cautelosos a la hora de confiarte secretos. De mí gracias a Dios no podéis decir nada, lo de mi exnovio lo sabe todo el mundo”, continuaba.

Por si fuera poco, Oriana sentenciaba diciendo que ella al menos tiene más amigos y les mandaba un mensaje: “Juntaos mis sobras, que sois eso: mis sobras. Examigos de Oriana. En verdad soy buena, le doy amigos a quien no tiene”. Además, le dejaba claro a Yasmina que si no borra sus fotos con ella es por lo guapa que sale, no porque le tenga ningún aprecio. “Tú eres un poco falsa y un poco bastante desleal y un poco hija de…”, finalizaba.

La respuesta de Yasmina ‘MyHyV’ a las palabras de Oriana