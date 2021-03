Con más de 30 semanas de embarazo encima, con mucha seguridad nuestra querida Yoli tendrá organizado en su plan de parto todo lo que deberá llevar en la maleta. A pesar de tener experiencia y no ser madre primeriza, sí se enfrenta al desconocimiento de lo que supone dar a luz en tiempos de Covid-19.

Lo que es cierto es que los datos apuntan a que el riesgo de sufrir complicaciones graves en una mujer embarazada que sufra la enfermedad no es para nada elevado. Desde la Conselleria de Salut de la Comunitat Valenciana apuntan: “Hay pocos casos de mujeres embarazadas afectadas por el COVID-19 que hayan mostrado síntomas graves. En general no constituyen un grupo de riesgo, y se considera que la enfermedad no incrementa el riesgo de aborto o parto prematuro, pero se recomienda que tengan una especial precaución y soliciten asistencia si sufren alguno de los síntomas.”