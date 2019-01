Fran gana un bote de 1.542.000 euros y rompe a llorar de la emoción

Llegado el momento, Christian vuleve a repetirle la pregunta: "Apellido del ingeniero francés que, junto a Arthur C. Krebs, construyó el dirigible militar ‘La France’ en 1884". ¿Renard?, ha sido la respuesta . Tras la confirmación de Christian, Fran ha roto a llorar y el presentador ha ido corriendo a abrazarle.

"Hay que tener perseverancia y creer en uno mismo"

Después de varios minutos de locura y lágrimas, Fran empieza a tranquilizarse y habla: “En la vida hay que tener perseverancia y tesón, hay que creer en uno mismo y hacerlo". Con las lágrimas en los ojos, Fran ha agradecido el cariño y el apoyo de los seguidores del programa y ha comentado: “Siempre he dicho que hay que tener salud, que es el pilar de la vida, y a partir de ahí podemos cumplir nuestros sueños y ser felices”. En ese momento, se ha emocionado al recordar a una tía suya que ha fallecido durante su participación en el programa y que no ha podido ver su gran hazaña. “Se lo quiero dedicar a ella también”, ha comentado. El momento ha dejado con un nudo en la garganta a Christian y Boris Izaguirre, invitado esta semana en el programa, enjugaba sus lágrimas .

Fran llama a su madre para decirle que ha ganado el bote

Tras las emocionantes palabras de Fran, Christian Gálvez le ha puesto en contacto con su madre para que sea él mismo el que le diera la gran noticia de que ha ganado más de 1,5 millones de euros. "Tengo algo que decirte, mamá", "¿te has puesto malo?", responde su madre. Tras comentarle que había ganado el millonario bote y repetirlo varias veces hasta que Mari Luz se lo ha terminado creyendo, ella ha respondido: "Que me da un sofoco, por favor". Más tarde, la madre de Fran ha comentado que se lo merece. "Es un cielo, no lo digo porque sea hijo mío, lo es", ha respondido.