Rosario quiere reencontrarse con aquellos que la hicieron sentir inferior y medirse con ellos. “Quiero demostrarles lo poderosa que me he vuelto”, asegura. En esta nueva aventura, la bailarina contará con una vieja aliada, Pancha, que se unirá a su nuevo negocio.

La más afectada al ver a Rosario, es sin duda Sara Elizondo , quien no está pasando por su mejor momento. Desde su ruptura con Franco Reyes, la hija de Doña Gabriela no levanta cabeza .

“ No me doy cuenta de que es parte de una ilusión estúpida , pienso que va a volver y no. Soy una mujer incapaz de superar su perdida. No entiendo como un hombre puede decirte que te ama y desaparecer de la noche a la mañana sin una explicación. Nosotros éramos felices”, confiesa entre lágrimas a su hermana.

“Siempre me imaginé que estaba con otra mujer, pero no con cualquiera, sino con ella. Con Rosario Montes. Después de verla a unos pasos de nosotros entendí que no es así, o sí, no sé. “¿Qué hace aquí? ¿Por qué volvió? Se me revuelve el alma, su presencia me descompone”, se sincera Sara.