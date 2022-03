Rosario Montes cada vez más cerca de los Reyes: de su obsesión por Juan Diego, a sus negocios con Andrés

A causa de una trampa de su asistente, Gunter, que cada vez se encuentra cada vez más molesto de que la artista no le tenga en cuenta para sus decisiones, su coche se queda tirado en la carretera . Casualmente, quien le atiende no es otro que Andrés Reyes , el hijo del que fuera su gran amor, Franco Reyes y Sarita Elizondo. Muy amable, el joven se presente y le cuenta de que familia procede.

Rosario pregunta por su ex, y Andrés le cuenta que desde que su padre se separó de Sara, no tiene mucha relación con él . Además, el hermano de Gabi es músico y forma parte de una banda de lo más profesional. Rosario, que acaba de reformar el Bar Alcalá y tomar el control del cabaret, le propone hacer una audición para trabajar allí.

Al escuchar a los músicos de Andrés, la intérprete de 'Fiera inquieta' queda maravillada y no tiene ninguna duda en nombrarlo como director musical . Él acepta, sin embargo, la noticia no es muy bien recibida en casa. Los planes del hijo de Franco y Sara eran marcharse a Canadá a seguir formándose, pero la oferta de Rosario le hace cambiar de idea.

Como era de esperar, al descubrir la noticia, Sarita Elizondo estalla. “No estoy de acuerdo con esa decisión. Simplemente no estoy de acuerdo. ¿Cómo descubriste a esa mujer? No me parece una buena noticia. ¿Dónde va a quedar tu sueño de convertirte en un verdadero director musical?”, brota la hermana de Norma y Jimena.