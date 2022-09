Israel Arroyo y Mónica Hoyos empezaron con buen pie su andadura en ‘Pesadilla en El Paraíso’, pero pronto la cosa se torció entre ellos. La primera prueba que los concursantes del reality tuvieron que superar era cruzar un río saltando de tronco en tronco , pero al vidente no se le dio muy bien y acabó en el agua. Como no podía volver a subirse al puente, Mónica Hoyos decidió lanzarse al río para ayudarle y al final los dos acabaron empapados.

Cuando ya estaban en la finca, los dos estaban hablando y bromeando sobre lo ocurrido, pero el vidente hizo un comentario que a su compañera no le hizo ninguna gracia. “¿ Quién me dice que no te lanzaste al agua para chupar cámara? ”, le espetó.

La situación acabó superando a Israel, que se sinceró en la habitación con algunos de los granjeros. “Lo que he visto no me ha gustado nada. Le digo ‘tú me ayudas para las cámaras’, que fue de broma, y se lo toma a mal”, le contó a Marina. Y añadió: “Cuando una persona va de maldad o a formar pollos, yo lo noto”.