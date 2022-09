Gloria Camila rompe a llorar hablando de Kiko Jiménez: "Hay personas sin escrúpulos y sin sentimientos"

"Ahora estoy en psicólogos y también he dejado de ver la tele. Hay programas que no veo, ojos que no ven corazón que no siente. Si no hablaba de mí, hablaba de mi familia. Yo me quería morir, esta todos los días en mi casa temblando y llorando. Me quedé en 46 kilos", detallaba Gloria Camila de su ruptura con Kiko Jiménez.