El mensaje de Beatriz Trapote a Marta Peñate tras sus críticas a Víctor Janeiro: "Bienvenida al clan"

"Un crack, no para de generar contenido", aseguraba Marta Peñate en ese vídeo que ya ha visto la esposa del hermano de Jesulín de Ubrique, Beatriz Trapote, que no ha dudado en responderle a través de sus historias de Instagram. Haciendo uso también de la ironía , la madrileña le ha dado la bienvenida a la exconcursante de 'Gran Hermano' al club de "defensa a ultranza" de Víctor Janeiro. "Bienvenida al clan", ha comentado la influencer con una gran sonrisa.

"Además, las dos somos compañeras de profesión, somos periodistas, pero yo soy ya mucho más vieja. Ojo, que dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo. En mi grupo de redactores y guionistas no he coincidido nunca con Marta, pero bueno ella es la nueva tanda del periodismo. Eso sí, un buen periodista sigue las mismas leyes siempre: hay que ser objetivo, realista y verificar las fuentes... En fin, que hablar por hablar es tontería. Así que vamos a esperar a que salgan imágenes", ha comentado Beatriz Trapote, dando a entender que Marta Peñate debería esperar a ver algún vídeo de Víctor para comentar si es un gran creador de contenido o no.