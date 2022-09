El tremendo cabreo de Mónica Hoyos con Israel que acaba entre lágrimas: "No te vuelvas a acercar a mí"

Israel hace una broma a Mónica Hoyos que no le hace ninguna gracia: echar dentífrico en sus sábanas

La ex de Carlos Lozano termina llorando y teniendo una conversación muy dura con su compañero

La contestación de Israel Arroyo que hace que Mónica Hoyos se enfade con él

Mónica Hoyos no ha recibido muy bien la broma que le ha hecho Israel Arroyo en su cama, aunque no ha sido su única víctima, y es que el concursante ha decidido manchar sus sabanas con dentífrico, algo que ha ocultado haber sido él y que cuando se ha sabido la verdad no ha acabado nada bien.

La broma de Israel en la cama de Mónica Hoyos

El vidente de las 'celebrities' no duda en hacer otra de las suyas en la cama de la ex de Carlos Lozano, algo que cuando ella lo ve no se lo toma nada bien y busca el culpable, siendo Israel una de las personas con las que se desahoga y él niega haberlo hecho. "Es mi cama, yo duermo, tengo que descansar", dice ella en alto en la habitación y Steisy le dice que sabe quién ha sido, Israel.

La ex de Carlos Lozano termina llorando

"Ahora si que se acabó el rollo, me querían encontrar", entona ella al enterarse y termina entre lágrimas: "No se puede estar contigo: 'te amo, eres mi favorita'. Queríais que saltara pues empezó el 'show", asegura y es que cree que no "está bien que te manchen una cosa personal" porque le ha hecho pensar y darle vueltas. Mientras, algunos de sus compañeros intentan animarla.

La conversación entre los concursantes tras esto