El espectacular cambio físico de Marina Ruiz, la primera capataz de 'Pesadilla en El Paraíso': sus fotos más impactantes

La exnovia de Hugo Paz enseñaba foto a foto su impactante antes y después: desde su nacimiento y su infancia hasta las fotos inéditas de su adolescencia, antes de convertirse en tronista de 'MyHyV'. En las imágenes, se puede ver a una Marina totalmente diferente, ya que ha experimentado una impresionante transformación a lo largo de los años. Además, la influencer se sinceraba sobre su anterior look y criticaba sus estilismos.

Marina Ruiz y Omar Sánchez son un apoyo el uno para el otro en 'Pesadilla en El Paraíso', de eso no cabe duda y es que su complicidad y tonteo cada vez va a más, aunque todavía no ha pasado nada entre ellos, después de que ella rechazase un beso al canario en el baño. Ahora, ella se ha convertido en la primera capataz de la edición y no ha dudado en compartir su privilegio con él.