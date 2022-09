La estrategia de Israel Arroyo para deshacerse de todos sus compañeros, al descubierto: "Van a caer uno por uno"

Israel , como nominado, ha pasado de nuevo unos días en ‘El Refugio’. Durante su estancia, no ha podido recibir la visita de ningún compañero. Se enfrenta a la soledad absoluta pero, precisamente en esa soledad, ha tenido tiempo suficiente para planear su estrategia.

Recién levantado, Israel estaba de lo más lúcido y ha comenzado con sus discursos al aire: “Parece ser que la cosa se está poniendo calentita”, decía. “Xavi está acojon***. Lo que me interesa es el Xavi, metérmelo a favor mío, porque Xavi va a ser el que va a destruir a Mónica ”.

Y es que su relación con la ex de Carlos Lozano va de mal en peor, y él está empeñado en que el resto de concursantes vean en ella lo mismo que ve él: “La gente se está llevando decepción porque ya están viendo su cara A”.

Para poder continuar en el concurso tiene muy claro por dónde tiene que tirar: “Tengo que hacer una estrategia y cargarme a la Mónica de golpe . Me acerco a Xavi y arrincono a Mónica”.

“A la princesa no la voy a volver a nominar porque al final es una niña y no se entera la pobre de que le están haciendo la cama. Al principito le voy a dejar también, para que me cuente la historia del rey Arturo”, continuaba maquinando.