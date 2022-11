El influencer ha asegurado que, si no tuviera una relación con Steisy, preferiría que Dani García se salvase de la expulsión

El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se enfrenta a su primera nominación junto a Lucía Dominguín

Pablo Pisa le manda un mensaje a la madre de Dani García tras su tenso enfrentamiento: "Qué gente más garrapata"

Pablo Pisa dio por zanjada su amistad con Dani García cuando vio sus primeros besos con Steisy y, desde entonces, ha confesado que no lo "soporta", ni a él ni a su madre, Ana, con la que tuvo un tenso enfrenamiento en plató en el último debate. Por eso, resultan sorprendentes sus últimas declaraciones acerca del que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones', pues ha asegurado que, si únicamente fuera espectador del programa y no pareja de Steisy, querría que se salvase Dani en la que es su primera nominación junto a Lucía Dominguín.

Así lo ha explicado el influencer en sus historias de Instagram, donde ha confirmado que estará presente en plató esta noche en la gala de 'Pesadilla en El Paraíso' y que acudirá tranquilo: "Si soy sincero, creo que se va a quedar Dani, porque dentro tiene varias tramas, tanto con Bea y su amor con h, como con la pelea con mi novia; sin embargo, Lucía está cansada y se quiere ir, además de que no tiene muchas tramas; por lo que creo que el público va a dejar dentro a Dani".

"Me da pena por Patri, porque sé que ella ya no lo aguanta en la granja, pero es un concurso, un juego, y hay que saber ganar y perder", ha comentado Pablo Pisa, que acto seguido reconocía que si él votase sin estar condicionado por todo lo que le ha pasado con Steisy, querría que se salvase Dani: "Yo como espectador, para dar carnaza y juego al concurso también querría dejarlo dentro, es lo que he dicho, que tiene muchas tramas, aunque es una pena que todas sus tramas sean con otras personas y siempre por lo mismo, pero bueno cada uno hace su concurso como quiere".

El influencer ha dejado claro que, como pareja de Steisy, solo puede desear que Dani sea el expulsado porque sabe que su novia no lo está pasando bien compartiendo aventura con el alicantino. "A ver está noche qué pasa, pero no me suelo equivocar, suelo ser bastante brujo y creo que este señor se va a quedar, pero bueno así vendrá Lucía a plató que tengo muchas ganas de conocerla y darle un abrazo, me parece una mujer maravillosa, que me ha enamorado a mí y a toda mi familia, porque es tan mona y tan tierna".

Por otro lado, Pablo Pisa se ha mojado y ha confesado cuáles serían, a día de hoy tras dos meses de concurso, sus tres finalistas: "A mí me gusta la gente que cuando entra a un reality, lo da todo, se equivoque o no. Por ejemplo, Víctor Janeiro me parece muy buena persona y muy trabajador, pero a mí no me entretiene, con lo cual, yo no le metería en una final. Me pasa igual con Omar Sánchez, le quiero y le adoro, pero no me entretiene, entonces tampoco".