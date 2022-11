Pablo Pisa carga contra la madre de Dani G por su actitud tras la expulsión de Steisy: "Mala persona"

Después de que Lara Álvarez anunciase que la audiencia había decidido salvar a Dani García y expulsar a Steisy , se puede ver que en plató, el novio de la extronista, Pablo Pisa, reacciona con una sonrisa triste, mientras que la madre del exconcursante de 'La isla de las tentaciones' comenta un "¡hala, a la mierda!" . Unas palabras que no le sentaron nada bien a Pablo, que ha mantenido varios enfrentamientos tensos con ella en plató y que no ha querido dejar pasar este comentario que, en su opinión, está completamente fuera de lugar.

"Usted se retrata sola. Es ridícula. Le deseo toda la suerte en la vida, porque muy podrida debe estar por dentro para tener ese rencor. Pero entiendo ahora muchas cosas de su hijo. Le mando todo mi cariño, que falta le hace", le ha dicho Pablo a Ana en sus redes sociales, donde también se ha sincerado con sus seguidores sobre lo mal que lo ha pasado compartiendo plató con ella: "No os imagináis lo que me he callado y la paciencia que he tenido, porque a veces dan ganas de levantarse y decir cuatro cosas bien dichas".