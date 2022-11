Dani G y Bea abren su corazón en una romántica cena: "Sigue siendo la misma persona que vi aquella vez"

Dani G le ha dicho unas bonitas palabras a Bea: "Le hace especial su alegría, su sinceridad cuando me mira y lo que se que me quiere que está por encima de todas las cosas. De la forma que eres, eres especial". Y ha reflexionado sobre lo que puede ser positivo para ellos hacer este ejercicio: "Dejar los reproches a un lado, no olvidar lo que nos ha molestado en todo este tiempo, pero sí valorar lo que somos el uno para el otro y decir que si queremos apostar por esto, hacerlo apagando un poco eso".

"Tengo tanto miedo de que me vuelva a pasar es como que no quiero volver a abrirme sentimentalmente porque se me olvida muy rápido todo. Estoy cogiéndome al daño que he sentido para que no se me olvide porque me da miedo volver a patinar", ha entonado Bea en este sincero momento entre ellos.