Reproches, gritos y trapos sucios salen a la luz: la relación de Bea y Dani G, al límite

Las tensiones entre ellos no cesa, Dani cree que la mochila cada vez está más cargada y no ve solución. La comida es motivo de otra discusión y esto termina con Bea completamente rota y queriéndose ir a su casa.: "Soy mala malísima, no soporto más una convivencia contigo. Si eres capataz de apartar a su hermana durante años imagínate con alguien de la calle". Dani también saca trapo sucios de la familia de ella y termina tildando como "muy feo" que saque estos trapos sucios. Momento en el que Bea termina completamente rota: "No para, no puedo más. Me quiero ir de aquí, de verdad. Hasta que no salto no para, yo no vine por el premio ni nada. Me quiero ir con mi madre".