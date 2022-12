"Yo algo que si tengo que definir mi transición es la positividad. Pero efectivamente a veces te encuentras con personas desafortunadas con las que no te sientes cómoda. Intento siempre olvidarlas pero desde chicos que me han rechazado cuando se han dado cuenta hasta incluso uno de los trabajos que yo estaba en Estados Unidos que cuando se enteraron que era trans decidieron no contar conmigo", le explicó después a Carlos Sobera.