Albert Barranco se sincera como nunca de su relación con Tania: "Mi corazón no me dejaba apartarme de ella"

Albert Barranco se sincera con Sandra Barneda sobre Tania Déniz en el debate de 'Pesadilla en El Paraíso'

"Estoy muy enamorado de Tania, mi futuro es estar con ella", asegura Albert Barranco

Albert Barranco y Tania Déniz tienen una fogosa noche de sexo en 'Pesadilla en El Paraíso'

Albert Barranco, que ha podido pasar unos días con su novia Tania Déniz en la granja de 'Pesadilla en El Paraíso', ya ha vuelto al plató del debate para hablar de lo que ha vivido allí con ella y se ha sincera como nunca sobre su relación y sus sentimientos hacia ella.

Sandra Barneda habla con Albert Barranco de Tania Déniz

Sandra Barneda se ha sorprendido al escuchar las palabras que ha dicho Albert sobre Tania en la granja y le ha dicho “que está muy enamorado de Tania”, algo que él ha afirmado: “No me pillo de nadie así porque sí, intento evadirme si veo más sentimientos de la cuenta. Voy muy a mi bola, he tenido relaciones, desengaños, me he enamorado una vez y la cosa no fue como me hubiera gustado que fuera y te pones una coraza delante”.

¿Qué siente por ella?

Él asegura que en el momento en el que conoció a Tania le rompió los esquemas: “Quería desaparecer porque no era normal para mí sentir lo que estaba sintiendo por ella tan pronto, mi cabeza decidía apartarse, pero mi corazón no me dejaba”. Aunque explica que no tiene miedo porque cuando decide centrarse en alguien va al cien por cien y vive el ahora.

La presentadora le ha preguntado sobre si Tania es consciente como él de lo que están sintiendo: “Pienso que sí, en el momento en que empezamos en serio me dejo llevar porque pienso que ella también lo está haciendo. Mi futuro es estar con ella". Y es que explica a ella le cuesta mucho decir las cosas: "No me quedo con eso, me quedo con las cosas que me transmite. En privado me ha dicho que está enamorada".

Albert se emociona con la reflexión de Avilés