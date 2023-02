La celebración de cumpleaños de Nagore en directo: recibe una sorpresa del programa

Tras esto, el programa ha querido ponerle un vídeo con sus mejores momentos en la granja , imágenes que ella misma no se esperaba y de los concursantes diciendo unas bonitas palabras de ella, ante su gran trabajo y empatía con ellos en estas semanas en los que han convivido juntos. Sorpresa con la que Nagore se ha mostrado conmovida: "Estoy super emocionada , agradecidísima a todo el equipo, a los chicos que me lo han puesto muy fácil".

"Estoy super contenta, celebrar aquí mis 40 es una pasada, creo que me he pasado el juego, nadie hace un cumpleaños en directo en una pedazo de gala con vosotros", ha entonado la presentadora y ha querido hacer una petición para su día: "Este fin de semana hago un evento benéfico para una fundación que lucha contra el cáncer infantil, me gustaría pasar el cumpleaños con un montón de gente generosa y pasarlo genial, que es lo que hacemos aquí, llenarnos de emoción, de trabajo".