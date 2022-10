El desagradable encuentro de Javier Santos con Julio Iglesias durante una rueda de prensa: "Fue traumático para mí"

Su madre ya le había contado la verdad sobre su paternidad y Javier se presentó en aquella rueda de prensa convencido de que lo que iba a ocurrir no era para nada lo que finalmente pasó. Javier esperaba que Julio al menos le tratase con respeto , pero lejos de eso, el cantante dijo abiertamente y mirándole a los ojos que ese niño no era suyo .

"Vi delante de mí a mi abuelo, él me miró a la cara y no dijo nada, me sentí muy mal y salí de allí corriendo , aquello fue un trauma para mí , fue uno de los días más duros de mi vida, volví a mi casa llorando y sintiéndome profundamente solo ".

"Me pegaban, me daban palizas, me robaban la moto o me pinchaban las ruedas, odiaba ir a clase, odiaba el recreo, para mí era muy desagradable ir a la cafetería a comerme un bocadillo, era un camino de collejas y de insultos, siempre pienso que si mi padre hubiese actuado de otra manera todo habría sido distinto".