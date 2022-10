El detective privado que siguió a Javier y a su madre por encargo de Julio Iglesias: "Ella no sabía que la vigilábamos"

Lograr un abogado que defendiera su causa no fue nada sencillo para María, ya que la gran mayoría de los letrados que consultaba se echaban para atrás cuando les contaba lo que pensaba hacer por ella y por su hijo. Esta primera demanda no prospera porque en los tribunales consideran que no hay pruebas suficientes para adjudicarle la paternidad de Javier Santos a Julio Iglesias y porque en ese momento Rafael Santos, el por entonces marido de María, había reconocido a Javier como hijo propio.