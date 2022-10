María Edite cuenta cómo Julio Iglesias se fijó en ella en una conocida sala de fiestas: "Se presentó en mi camerino"

María Edite explica que la primera vez que tuvo una cita con Julio Iglesias mantuvo relaciones sexuales con él: "Creo que esa noche me quedé embarazada"

Javier Santos llora al recordar su infancia y el sufrimiento de su madre: "Habría sido mejor para ella abortar"

Tras años de lucha en los juzgados, Javier Santos se enfrenta a la última oportunidad que tiene para demostrar su verdad: que él es hijo biológico de Julio Iglesias. Javier Santos acude a '¿Quién es mi padre?' con la intención de hacerle ver a la opinión pública y al mismo tiempo a la Justicia que la versión que su madre ha contado durante años es la única verdad.

Ha sido precisamente María Edite, la madre de Javier Santos, quien con la voz rota ha recordado la forma en la que ella y el cantante Julio Iglesias se conocieron en una conocida sala de fiestas de Sant Feliu de Guixols en la que la joven portuguesa trabajaba haciendo un espectáculo que a Julio le encantaba:

"Entró en mi camerino y me pidió que nos fuésemos a tomar algo pero yo le dije que no, porque yo no acostumbraba a irme por ahí con un hombre al que no conocía de nada (…) Al día siguiente llamó a la sala y volvió a insistir en que quería quedar conmigo, al final acepté (…) Esa primera noche que nosotros quedamos ya tuvimos relaciones sexuales y yo creo que fue esa primera noche en la que me quedé embarazada.

Yo advertí a Julio de que yo no tomaba nada y me podía quedar embarazada, no tomaba nada porque yo no estaba con nadie y no tenía por qué cuidarme (…) Después de pasar la noche juntos, por la mañana nos íbamos tan contentos a la playa y nos abrazábamos dentro del agua, como si nada, a él no le importaba que nos viesen".

Tras diez días de encuentros íntimos, María Edite descubrió que Julio estaba casado con Isabel Preysler:

"Vi llegar a Isabel y por la forma en la que se dirigió a él descubrí que era su mujer, me enfadé mucho y monté una pataleta, desde ese mismo momento decidí que no quería saber nada más de él".

En aquel momento María Edite aún no sabía que estaba embarazada, lo descubrió semanas después y su mundo se vino abajo:

"A los dos meses descubrí que estaba embarazada y mi mundo se derrumbó (...) Yo lo que quería era seguir con el espectáculo, con la vida que yo llevaba, era una chica joven y quería triunfar y viajar, me di cuenta de que me lo acababa de destrozar todo, ¿qué iba a hacer sola con un niño?".

María Edite se ha roto al recordar que fue sola a dar a luz, y llora contando cómo acudió sola al hospital:

"Fui sola a dar a luz, me marché sola y volví con mi hijo sola, ¿hay algo más triste en el mundo que ir sola a tener a tu hijo?". Sin embargo, María reconoce que, pese a todo el sufrimiento, no cambiaría nada: "Volvería a pasar por todo aquello por mi Javi, porque ha sido un hijo maravilloso".

Javier llora por su madre: "Para ella hubiera sido mejor abortar"

Para Javier Santos no fue nada fácil descubrir que su padre biológico era Julio Iglesias, algo que no supo hasta que tuvo 13 años. Aprovechando la pasión de Javier Santos por el fútbol, María Edite le contó que tenía un amigo famoso que podía ayudarle a conseguir lo que desease:

"Julio Iglesias cantaba en Valencia, cerca de donde nosotros vivíamos con mi exmarido, mis suegros y mi hijo pequeño, acudimos a aquel concierto con la intención de contarle a Julio Iglesias que aquel niño que venía conmigo era su hijo".

Javier Santos y María Edite acudieron a este concierto sin que Javier aún supiese quién era su padre: "Yo vi el ensayo de Julio en el escenario, su prueba de sonido, y sentía como si me estuviera cantando a mí".

María Edite intentó localizar sin éxito a Julio en aquel concierto pero lo único que logró es que la echasen de allí los miembros de seguridad:

"No me dejaron acercarme a Julio, cuando dije que estaba allí con el hijo de Julio el equipo de seguridad me echó, no sé cómo pude pensar que Julio me iba a recibir con las manos abiertas, qué inocente era".