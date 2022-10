Javier Santos sufrió acoso en el colegio por lo que se decía de él en las revistas: "Me pegaban y me llamaban Chabeli"

"Me pegaban, me daban palizas, me robaban la moto o me pinchaban las ruedas, odiaba ir a clase, odiaba el recreo, para mí era muy desagradable ir a la cafetería a comerme un bocadillo, era un camino de collejas y de insultos, siempre pienso que si mi padre hubiese actuado de otra manera todo habría sido distinto".