Mario Vaquerizo comenzaba a tope en el programa. Tal es así que en el primer juego, 'Palabras encadenadas', no resistía la oportunidad de contestar a la palabra que se buscaba en cuanto él la sabía, saltándose incluso el turno de su hermana. Ante la respuesta de Mario Vaquerizo cuando no le tocaba, Ion Aramendi tuvo que intervenir.

'Lampreave' era la palabra correcta pero Mario la había dicho cuando no le tocaba. ¿Iba Marta Vaquerizo a dar la misma respuesta? Ion Aramendi le pidió a la concursante que se acercase a su atril para preguntarle directamente a los ojos. La actitud y la contestación de Marta Vaquerizo no dio lugar a dudas al presentador mientras Mario se justificaba diciendo que al ser hermanos, su fallo no era tan importante.