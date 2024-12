Daniela ha abandonado la casa tras perder el duelo final frente a Violeta

Su gran amiga, Maica, ha sufrido un tremendo bajón al descubrirlo

Jorge Javier, ante las continuas dudas de Edi sobre su relación con Violeta: "No se puede quedar bien con todo el mundo"

Daniela, Óscar o Violeta. Uno de los tres iba a convertirse en el expulsado de este martes. Después de que el pasado domingo Maica fuera salvada por Daniela gracias a su poder como 'Superbigbro', y que Adrián fuera el elegido por la audiencia para librarse de la expulsión, la lista de nominados quedaba reducida a ellos tres.

Lo que no sabían era que sería este martes y no el jueves cuando uno de ellos abandonaría la casa. Al descubrirlo, les tocaba hacer la maleta en tiempo récord y despedirse de todos sus compañeros.

Óscar, primer salvado de la noche

Uno de ellos ya estaba salvado. Jorge Javier no les hacía esperar y les comunicaba la decisión de la audiencia: "La audiencia ha decidido que debe salvarse de la expulsión… ¡Óscar!". Tras escuchar su nombre, Óscar ponía rumbo a la casa tras despedirse: "Estad las dos tranquilas, buenas noches, gracias. Adiós".

A partir de este momento, la expulsión se convertía en un duelo. "No quiero irme, pero tengo una mala sensación ahora mismo… No me he podido despedir ni de Nerea, ni de Edi, ni de Jorge… Persona que acaba en la palestra con Daniela, persona que se va", vaticinaba Violeta.

Después de que ambas se enfrentaran al 'cine' y descubrieran cómo se habían criticado mutuamente llegaba el momento de la verdad. El presentador les hacía llegar el resultado final tras una votación muy ajustada: "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… ¡Daniela!".

'Gran Hermano' acaba para Daniela

Al descubrir que finalmente era Daniela y no ella quien abandonaba la casa, Violeta estallaba de alegría: "No me lo esperaba para nada. Miles de gracias de corazón".

Jorge Javier preguntaba entonces a Daniela si sabía el motivo de la decisión de los espectadores: "Porque lo han decidido así, por cosas que no les habrán gustado. Actitudes como ser tan clara y decir las cosas así. Siempre ser tú misma y decir lo que piensas aunque haya gente a la que no le guste, aprender a convivir. 'Gran Hermano' me ha enseñado muchas cosas, me llevo muchas cosas positivas, y una de ellas es aprender a no quedarme siempre con lo negativo, de todo hay algo positivo".

Maica, destrozada

Tras conocer la decisión de la audiencia, Violeta y Edi se reencontraban en 'el confe'. Los gritos de alegría le hacían a Maica descubrir que su gran amiga había sido expulsada. "¡Daniela, te quiero!", gritaba mientras se derrumbaba por completo en la cama. "Tiene a Adrián", decía Daniela desde la sala de expulsión. "Estoy aquí, Danielita, no te preocupes, no la voy a dejar sola, estoy aquí, tranquila", le decía él desde la habitación.

Finalmente, la murciana se dirigía a la sala de expusión para despedirse de su gran apoyo. Daniela tomaba la palabra para darle unos consejos muy claros: "No te fies de esta chica, te ha dejado como teatrera delante de toda España. Falta muy poco, amor. Nos vemos dentro de nada, tienes que ser fuerte y apoyarte en Adrián. No confíes en Violeta porque es muy falsa.".