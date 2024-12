Óscar quiso quitar la almohada pero Ruvens se negó. "¿Por qué no te puedo abrazar? Somos amigos", defendió el vasco. "A veces duermo abrazado a colegas. Pero es distinto. No quiero que parezcan cosas raras, ni que te pienses nada raro", respondía Ruvens. El concursante no apartó la almohada pero a lo que sí accedió fue a darse un sentido abrazo antes de dormir.