Belén Rodríguez revela quién es su ganador tras ver los porcentajes de los finalistas

Belén Rodríguez ya no acude a plató para trabajar como colaboradora en 'El Debate de Gran Hermano' y 'GH: Límite 48 horas' porque está centrada en su recuperación después de que le detectaran un tumor en la garganta . Pero eso no le impide seguir, como hacía antes, el 24 horas y dar sus opiniones sobre lo que ocurre en el concurso, que ahora llega a su recta final, en sus perfiles de Instagram y X.

Por otra parte, en el antiguo Twitter, la colaboradora ha comentado que la mejor opción es no dividir el voto y comenzar a darle ya apoyo al concursante favorito: "Nunca he entendido el voto de castigo en 'GH'. La única manera de combatirlo es no dividir entre Óscar y Ruvens. Los votos son acumulativos, no esperéis hasta el último momento". Una reflexión que ha hecho tras ver los porcentajes de los siete finalistas, que se reparten así: 30%, 27%, 17%, 12%, 6%, 5% y 3%.