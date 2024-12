Ya solo viendo la foto de fondo de él de pequeño, el concursante gallego no se podía resistir. "Teníamos una vida humilde. Vengo de una familia humilde" , cuenta Jorge, que recuerda que la muerte de su tío Carlos con cuatro o cinco años le marcó: "Tengo muy buenos recuerdos. Con él iba a pescar. Esa tranquilidad que me daba él... recuerdo felicidad".

Los padres de Jorge trabajaban continuamente y es por eso por lo que apenas pudo viajar con ellos a ningún lado. En su lugar, su abuela le cuidaba como si de una madre se tratase: "No sé cuál es el problema real de las discusiones de mis padres, pero no entendía qué pasaba. Me empezó a ir mal en los estudios, no me encontraba bien". Fue entonces cuando sus padres se divorciaron: "Para mí son los mejores padres que hay en el mundo".