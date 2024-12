Una confesión que suena a zasca: las palabras de Mila, madre de Nerea, han hecho que Luis salte rápidamente en el plató de 'GH'

Mila, madre de Nerea: "Veo que está muchísimo mejor. Es ella, no discute con nadie en la casa..."

Luis, cara a cara con la madre de Nerea tras descubrir lo que ha pasado fuera: "Le debes unas disculpas a mi madre"

Violeta y Nerea no comenzaron de la mejor manera su aventura en 'Gran Hermano'. Ambas se vieron involucradas en un trío amoroso junto a Luis y en más de una ocasión tuvieron algún tenso choque de palabras dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Pero con el tiempo, la historia es totalmente diferente. A día de hoy resultan inseparables y desde la marcha de Luis, su relación de amistad no hace más que estrecharse. Ion Aramendi le ha preguntado a la madre de Nerea precisamente sobre esta nueva amistad que tienen ahora y ha dicho unas palabras que se pueden interpretar como un directo zasca a Luis. Todo esto ha ocurrido durante la parte exclusiva de mitele PLUS.

Mila, madre de Nerea, se alegraba mucho de la amistad que ahora tiene su hija con Violeta: "Es un ejemplo para muchísima gente. Al final mira cómo entraron y ahora son amigas". El presentador le preguntaba si eso mismo podría pasar entre ella y la madre de Luis, Natalia, con quien ha protagonizado más de un enfrentamiento en el plató de 'GH'. Y no se la veía muy convencida. "Qué quieres que te diga... la relación son Nerea y Luis... no tenemos nada que ver Natalia y yo", señalaba Mila.

Una confesión que suena a zasca

Y aseguraba ser muy feliz por lo que está viendo de su hija en el concurso: "Ahora mismo, está haciendo un concurso que me encanta. Me estoy riendo muchísimo con ella". Carmen Alcayde la preguntaba directamente si le hubiera gustado que la aventura la hubiese comenzado sin Luis y Mila se sinceraba: "Me hubiera gustado que hubiera entrado sola, porque ella iba a entrar sola. Y yo veo que está muchísimo mejor. Es ella, no discute con nadie en la casa".

Tras estas palabras, en el plató de 'Gran Hermano' se preguntaban de quién era la culpa de que Nerea antes no fuese tanto como es ella y ahora, sin Luis, sí: "Yo no tengo culpa ninguna ni de que Nerea haya estado peor conmigo ni ahora mejor sin mí, ni nada de eso. Simplemente son situaciones que se han dado en la casa y ya está".

La madre de Nerea, por su parte, recalcaba que su hija ahora está muy feliz y que está haciendo su concurso y divirtiéndose: "Se lo está pasando fenomenal y está disfrutando. Cosa que antes no la veía disfrutar". "Esto es como cuando sales con tus amigos y sales con tu pareja", decía Mila. Marta Peñate no entendía esto último: "¿Qué tipo de relaciones estás viviendo tú? Yo me lo paso bien con mis amigos y con mi pareja".