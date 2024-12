El finalista decidía compartirlo con sus compañeros porque “cree que tiene que mostrarles esa parte de su vida que no ha compartido en la casa”, curva de la que reflexionaba antes de verla, en la que aseguraba que se ha intentado expresar de la mejor forma: “Hay un tema en esa curva de la vida que para mí es muy difícil de hablar con la gente, solo lo he hablado con gente muy querida y nada, lo he sacado porque creo que, al final, he venido a este concurso a demostrar cómo soy y lo natural que soy, se merecen conocerme. Creo que deben verlo los espectadores y los compañeros”.