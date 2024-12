Óscar pensaba que Marta Peñate era la novia de Juan: la reacción de la colaboradora

Marta Peñate saltó a la fama hace casi una década porque llegó a la recta final de ' Gran Hermano 16 ', edición que ganó Sofía Suescun. Desde entonces, ha participado en realities tan populares como 'La isla de las tentaciones' o 'Supervivientes', ha ganado la primera edición de 'Supervivientes All Stars' y ha colaborado en muchos programas de Telecinco, pero Óscar no tenía ni idea de quién era cuando la vio en el juicio contra Juan .

Es por eso que, en un primer momento, pensó que era la novia del bailarín. Así se lo ha confesado a sus compañeros, que se partían de risa con la anécdota. "Es que he quedado de panoli", comentaba el amigo de Ruvens, que entre risas revelaba que, como pensaba que era la primera vez que Marta estaba en televisión, le decía constantemente que estuviera tranquila : "He hecho el ridículo".

"Yo intentaba que estuviese calmada porque pensaba que era una persona que no conocía el medio. Pero luego me he dado cuenta de que era colaboradora y que conocía a la madre de Juan", le decía el examigo de Maica a sus compañeros, que no podían parar de reír. El vídeo se ha hecho viral en la red social X, donde un seguidor de 'Gran Hermano' le ha preguntado a la canaria por el tema.