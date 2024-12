Elsa aclara si sigue siendo amiga de Laura tras el fin de su relación con Manu

Hace dos semanas, la amistad de Elsa y Manu saltaba por los aires porque al andaluz no le sentó nada bien que su compañera de la habitación azul le dijera que se había confesado aliviado por la expulsión de Laura Galera del concurso. A la vasca no le gustó que él se mostrado enfadado públicamente y que no se lo dijera a ella primero y decidió romper su relación amistad con un comunicado en Instagram.