Edi y Violeta son la pareja de moda en el universo de los seguidores de ' Gran Hermano '. El gallego y la toledana han protagonizado la gran carpeta de la edición que ahora llega a su fin . La guapísima finalista asegura que nunca antes se había pillado por un chico tanto como por el empresario gallego, pero eso no significa que no tenga en su haber varias conquistas. Hacemos un repaso.

En su línea de la vida, la ex miss Castilla La Mancha contó que a los 19 años creyó encontrar a su "media naranja", el que creía que era el amor de su vida. "Me enamoré locamente. Empecé a tener muchísima dependencia emocional. Era muy duro para mí ver cómo se iba apagando poco a poco mi relación y mi corazón. El duelo lo he pasado dentro de la relación, no después", aseguraba frente a la célebre pizarra transparente del reality.