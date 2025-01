Vanessa Bouza y Javi están protagonizando un auténtico culebrón entre las cuatro paredes de la casa de Guadalix de la Sierra y cada día tienen una crisis nueva. Ella no soporta algunas actitudes de su marido en ‘ GH DÚO ’ y hasta se plantea el divorcio.

Una tensión que nos recuerda a que no es la primera crisis que se vive en la casa más vigilada de España. Antes de los ‘ Vanessos ’, hubo otra pareja muy conocida que pasó una situación similar en el reality show. ¡Recordamos quiénes!

Hay que recordar que los de Cádiz entraron a la casa de Guadalix de la Sierra con su relación un poco tocada y que dentro las cosas no mejoraron. Aunque ambos estaban de lo más enamorados, sus sentimientos no eran suficientes para vencer aquello que no les hacía bien.