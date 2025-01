Ángel Cristo Jr. hace el alegato a favor de Ana Herminia y le dice unas sinceras palabras a su mujer

El hijo de Bárbara Rey tranquiliza a la concursante ante sus lágrimas: "Cuando se comete un error, se reconoce y ya está"

Carlos Sobera, tajante con Ana Herminia tras su grave acusación sobre Javier: "El equipo de 'GH DÚO' no ha visto ningún tipo de agresión"

Tras lo sucedido con Ana Herminia y que Carlos Sobera hablara con ella después de las acusaciones que hacía sobre Javier, Ángel Cristo Jr. ha tenido la oportunidad de dirigirse a ella al hacer el alegato de ella como nominada, tema al que ha hecho referencia.

"Tengo que decirte que has cometido un error grave, pero sabes que puedes rectificar. Cuando salgas y lo veas lo entenderás todo, pero pasa página, sé prudente, ten sentido común, sigue haciéndolo lo bien que lo estabas haciendo. Fuera estoy para lo bueno y para lo malo, para comprenderte y apoyarte. Te amo", entonaba Ángel Cristo Jr.

Ana Herminia se dirigía a él y no podía evitar las lágrimas tras escucharle: "Lo siento, pensé mucho en ti cuando pasó eso. Cuando yo hable contigo vas a entender porqué fue. Gracias. Quiero que se sienta orgulloso, sabía que a él esa parte, por todo lo que hemos vivido, no le iba a gustar. Sé que cuando le explique me va a entender, sabe lo que me pasó".

Ángel Cristo se explicaba tras esto en plató: "Sé que cuando vea las imágenes va a entender que no está en lo correcto, hay cosas que no puede mencionar en la casa, pero eso no es justificable para que la entienda la gente. Ella tiene que entender que una cosa es una cosa y otra es otra. Tiene todo mi apoyo, pero no puedo apoyarle en lo que se ha equivocado. Pido a la gente que le den la oportunidad".

Ángel Cristo, a Ana Herminia: "Cuando salgas vas a tener mi comprensión, no te juzgo por nada"

Al ver que Ana Herminia se quedaba bastante tocada con estas palabras, Ángel Cristo Jr volvía a decirle unas palabras para tranquilizarla: "En 30 segundos es muy difícil decir todo, no te quedes con lo que te he dicho al principio. En eso tienes que pasar página, eso ya es pasado. Lo estás haciendo fenomenal, eres un pilar fundamental en la casa. Tienes que volver a ser la Ana alegre, no le des más vueltas. Te echamos de menos, todo lo que te preocupaba mío ha salido bien, estate tranquila. Cuando salgas vas a tener toda mi comprensión, no te juzgo por nada. Cuando se comete un error, se reconoce y ya está".