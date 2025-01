"Haces una gran pareja con tu chico y te ama con locura, no lo olvides. Cree en esto", ha sido el mensaje a Marieta sobre Suso

No son las primeras lágrimas de Marieta por Suso: la concursante rompía a llorar hace poco envuelta en un mar de dudas

La reacción de Suso al ver a Marieta derrumbarse al pensar en su relación

Los concursantes se han congelado y han recibido una visita muy pero que muy especial. En caso de moverse, esa persona perdería un privilegio del cual los que estuvieran totalmente congelados disfrutarían. Los concursantes se han quedado de piedra, y nunca mejor dicho. Y su reacción hablaba por si sola, a pesar de que no podían hablar. Y ya ni hablemos de la de Marieta, que ha sido escuchar Suso y sumergirse en un mar de lágrimas.

Era Lucía Sánchez la que nombraría a Marieta, dedicándole unas bonitas palabras: "Me encanta cómo lo estás haciendo. Lo dices todo a la cara, pero tampoco tengas miedo, que si alguna vez te sales de tu sitio y tienes que dar cuatro gritos, lo des". La exconcursante de la pasada edición de 'GH DÚO' y también de 'La isla de las tentaciones' resaltaba que en este reality de convivencia "gana lo auténtico y lo real al 100%".

Pero iba a ser con las palabras de Elena Rodríguez, madre de Adara, cuando Marieta no se iba a poder resistir y rompería a llorar: "Eres una pedazo de mujer, que dices las cosas claras y cuando las tienes que decir también las has dicho. Haces una gran pareja con tu chico y te ama con locura, no lo olvides. Cree en esto". Ambas huéspedes por unos instantes de la casa de Guadalix de la Sierra les decían unas palabras al resto de concursantes y tras ello, se marchaban por la puerta.

Finalmente, Ion Aramendi nombraba a aquellas personas que se habían movido durante la visita express de Lucía y la madre de Adara a la casa: Sergio, Javi, Jeimy, Maica, Ana y Óscar. Maica nos dejaba un momentazo asegurando que se había movido porque le picaba el cuello y se le había dormido el pie, lo que provocando las risas en el plató de 'GH DÚO'.

Estas lágrimas no son las primeras de Marieta dentro del concurso recordando a Suso. Hace poco, la concursante rompía a llorar recordando cómo estaría su novio y dudosa de si le molestaría o no alguna actitud que ha tenido desde que su aventura comenzó en 'GH DÚO'. "Me da miedo que le siente mal algo", aseguraba.

Además, desvelaba ante sus compañeros cuándo fue su primer tonteo con Suso: "Estábamos en el programa y él estaba enfrente de mí. Y yo le mandaba WhatsApps: 'Qué guapo estás'. Un día le dije que se tomase un café conmigo, 'si no quieres f*****'. Entonces, dijo que pasaba por mi casa y nos lo tomamos". Por otro lado, Marieta confesaba que ella quiere ser madre y Suso padre, pero que antes de eso le gustaría casarse: "A ver si me pide matrimonio aquí. Me lo traéis un día una hora sin cámaras... yo le diría que mañana mismo".