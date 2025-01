Sandra Barneda reacciona a las palabras de Montoya y Anita durante la elección de las primeras citas

¡Descubre cómo han sido las primeras citas de las parejas con sus tentadores elegidos!

Inédito| Las promesas de las parejas en su llegada a ‘La isla de las tentaciones’: "Demuestra que me amas"

Llegaba el momento en el que los chicos y las chicas tenían que elegir su primera cita en la nueva ceremonia de los collares. Sandra Barneda se encontraba con las parejas, que iban a tener que tomar esta complicada decisión, con la que no iban a faltar las tensiones.

Tensión en la elección de citas entre Anita y Montoya

Una de las parejas más tensas era la de Anita y Montoya. El primero en escoger era él, que le dedicaba unas palabras a su pareja antes de tomar su decisión: "Tengo claro que voy a salir contigo, pero yo necesito tentarme al máximo para darme cuenta de que eres el amor de mi vida. Pásalo bien también, pero no me des motivos a la duda y a esas inseguridades que se me han creado". Pero ella entonaba que "él tampoco se queda corto".

Después de lo que Montoya no dudaba en darle el collar a Gabriela para tener este primer encuentro con ella. "Menos mal que no iba a tocarle ni con un palo", era la primera reacción de Anita a esto y este respondía: "No la voy a tocar ni con un palo". Algo ante lo que Sandra Barneda reaccionaba: "¿Esta expresión?". Y Montoya se daba cuenta de que no era la adecuada: "Es muy fea, no la siento. Le he perdido perdón".

Anita aseguraba estar un poco sorprendida con la elección de su novio: "Me la ha puesto a parir y que ahora la escoja te impacta". "Es una chica que tiene valores, que es intelectual y ya está", explicaba él, pero esto no convencía a su pareja: "Pues no decías lo mismo, lo de los valores sobre todo". Y esto generaba tensión entre ambos.

Montoya llama a Manuel "el penetrador" y Sandra Barneda reacciona

Pero no se terminaba aquí, Anita tenía que elegir su primera cita. "Creo que necesito reírme, llevo días llorando y se lo voy a dar a Manuel para demostrarte que, me ría con quien me ría, tú eres el amor de mi vida", decía ella, pero Montoya no podía esconder su enfado con esto: "Lo haces porque yo se lo he dado a Gabriela y tú a Manuel. Al que definía como "el penetrador" en medio de este momento, algo ante lo que la presentadora también le llamaba la atención: "No admito faltas de respeto".

"Estoy flipando contigo, vas a quedar fatal", eran las palabras de Anita ante esto, que escuchaba atentamente las explicaciones de Manuel tras darle su cita: "Creo que hemos tenido conexión, la chavala me gusta desde primera hora, estoy contento y voy a intentar aprovechar la cita lo máximo posible".

Aunque la tensión no terminaba, Manuel al volver a su sitio se dirigía directamente a Montoya: "Ríete ahora, monstruo. 'Papa frita". Lo que no gustaba nada a este: "Yo no me puedo callar ante la evidencia de las faltas de respeto y tú callada". Pero Anita no entendía esto: A mí me metieron caña todas y no dijiste nada, ¿qué me estás contando?"

Así han sido las primeras citas