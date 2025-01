"No sé quién es, pero como siga así se va a quedar sin gente", reaccionaba Rocío a que José María mencionase a Amanda. Afirmando su mejor amiga que este "no le cuenta todos sus rollitos".

Alexia Rivas , tras esto daba una información desde el plató de 'GH DÚO': "Es un nombre en clave, sé quien es la chica , su nombre es otro. Con esta chica ha salido en dos portadas de revista y se llama Aitana , no la llama por su nombre porque no es del medio. Estoy completamente segura, trabajaba en Mediaset".

Marta Peñate terminaba haciendo una reflexión sobre todo esto: "Te has liado con José María pero no lo quieres decir y a ti José María no te ha contado lo de Aitana porque, como se estaba enrollando contigo, no te iba a contar que se estaba enrollando con otra". Y Rocío, la amiga de José María volvía a negar esto: "Si tuviera algo conmigo, no se liaria con nadie en la casa".